Dário Berger é reeleito prefeito de Florianópolis O prefeito de Florianópolis, Dário Berger (PSDB), foi reeleito para mais um mandato, com 57,68% (129.192) dos votos válidos apurados até as 18h39. O candidato Esperidião Amin (PP) estava com 42,32% (94.773) e não havia mais a possibilidade de mudança do quadro neste horário, que tinha 99,38% dos votos apurados, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).