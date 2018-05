Dárcy Vera segue na liderança em Ribeirão Preto

A deputada estadual Dárcy Vera (DEM) segue na liderança da corrida eleitoral à Prefeitura de Ribeirão Preto, São Paulo, e ainda venceria no primeiro turno, com 52% das intenções de votos, de acordo com a pesquisa Ibope/EPTV divulgada nesta sexta-feira, 26, o pela afiliada à Rede Globo no interior paulista. A pesquisa aponta uma queda de 13 pontos porcentuais da candidata, ante os 65% do levantamento anterior, divulgado em 29 de agosto. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Em segundo lugar segue o atual prefeito e candidato à reeleição, Welson Gasparini (PSDB), com 18%, alta de cinco pontos porcentuais ante os 13% do levantamento anterior. Rafael Silva (PDT) subiu de 4% para 5%, e empata com Feres Sabino (PT), que tinha 2% em agosto e agora também tem 5%. Na pesquisa divulgada hoje, aparecem também Mauro Inácio (PSTU), com 2%; Daniel Lobo (PTB) e Rubens Chioratto Júnior (PSOL), ambos com 1%. Brancos e nulos somariam 6% e não sabem ou não responderam atingiram 10%, de acordo com o Ibope. A pesquisa foi realizada entre os dias terça-feira, 23, e quinta-feira, 25, foram entrevistados 756 eleitores e a margem de erro é de quatro pontos porcentuais. A pesquisa está registrada na 108ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto/ SP, sob o número 006/08. O levantamento apontou ainda uma ampla vantagem de Dárcy Vera para os três candidatos seguintes mais bem colocados, caso haja segundo turno na cidade do interior paulista. Ela venceria Gasparini por 60% a 24%, Silva por 65% a 17% e Sabino por 65% a 15%, de acordo com o Ibope.