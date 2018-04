Dárcy Vera se elege prefeita de Ribeirão Preto

A deputada estadual Dárcy Vera (DEM) se elegeu prefeita de Ribeirão Preto. Com 94,09% das urnas apuradas, a candidata do DEM tinha 52,46% dos votos. O prefeito Welson Gasparini (PSDB) tinha 32,59%, em segundo, e o petista Sabino, 7,96%. A deputada estadual Dárcy Vera (DEM) manteve a liderança na disputa pela prefeitura de Ribeirão Preto durante toda a corrida eleitoral. Dárcy começou com 54% e tinha 52% no último levantamento. O prefeito Welson Gasparini (PSDB) registrara 19% e falava num confronto no segundo turno, o que poderia lhe garantir seu quinto mandato. Feres Sabino, o candidato do PT, que governou duas vezes o município com Antônio Palocci, ficou com 5% e brigava para tentar ficar na terceira posição. Segundo pesquisa Ibope divulgada na véspera da eleição, ela tinha 49% das intenções de voto, seguida pelo prefeito Welson Gasparini (PSDB), com 19%.