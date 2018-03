Piores são os danos colaterais dessa cachoeira de lama. Todos que acreditaram na eloquência ética de Demóstenes - com todos os motivos para tanto - se sentiram traídos em suas últimas esperanças. Sua desmoralização reforça a crença nefasta de que os políticos são todos iguais e provoca irreparável desilusão no eleitorado. E júbilo entre mensaleiros e aloprados. Ao perderem seu melhor quadro, os demos - maldito nome, não poderia mesmo dar certo uma sigla que já nasceu para ser demonizada - estão com o pé na cova da irrelevância. Mas o PSD os receberá de braços abertos. No Conselho de Ética do Senado, paladinos da moralidade como Renan Calheiros, Humberto Costa, Romero Jucá, Lobão Filho e Gim Argelo julgarão as imoralidades de Demóstenes.

Mas ser honesto não basta. No Rio de Janeiro, em 1988, o prefeito Saturnino Braga, um engenheiro socialista de impecável trajetória política e probidade absoluta, fez uma administração tão desastrosa que encerrou seu mandato decretando a falência da cidade. A decepção foi tão grande que virou um clássico do humor carioca: do Leme ao Pontal se dizia que Saturnino desmoralizou a honestidade.

Como diria mestre Ancelmo Góis, deve ser terrível viver num país com tão poucos políticos competentes, mas desonestos - e tantos honestos, incompetentes.