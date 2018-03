CUT e ONGs abandonam Fórum Social

Os críticos afirmam que o fórum vive um processo de "institucionalização" e está sendo apropriado pela prefeitura da capital gaúcha, comandada pelo pedetista José Fortunati. Reclamam também que empresários agora participam das discussões. A crise na edição que começa no próximo dia 26 é mais um sinal do enfraquecimento de um encontro que já mobilizou até presidentes, como Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, da Venezuela.

"A CUT adotou a posição pública de não participar desta edição temática. Houve uma descaracterização do fórum, uma intromissão de pessoas que não tem tradição, e não achamos legítimas algumas atitudes", disse o presidente da CUT-RS, Claudir Nestolo. A central reclama que a edição temática não estava prevista para este ano, já que a grande reunião do Fórum Social Mundial acontece em março, na Tunísia.

Os fóruns temáticos deveriam ser realizados em anos pares, descentralizadamente. No entanto, a ideia de fazer um encontro sobre democracia foi apoiada pelo criador do Fórum, o empresário Oded Grajew, que levará a Porto Alegre oficinas sobre cidades sustentáveis. "Uma das características do Fórum é a auto-organização. Abre-se espaço para que as organizações façam suas atividades, não tem ninguém que organiza ou controla e participa quem quiser", afirmou.