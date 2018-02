CUT diz não à greve, mas pressiona Dilma

Após se reunir com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o novo presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, deixou o Palácio do Planalto dizendo que não apoia a greve geral dos servidores públicos federais.

Ele defendeu a necessidade de o governo apresentar proposta aos trabalhadores para "destravar" as negociações. "Nós achamos que não se sai do impasse se as posições se radicalizarem", declarou ele, em entrevista, após pedir "tolerância" por parte do governo. Embora não apoie a greve geral, Freitas disse que não aceita a tese de que não há como conceder reajustes agora, como tem insistido o governo em dizer. Ele acha que nem a crise internacional justifica a posição do governo. "A crise que está aí não foi criada pelos trabalhadores e ela não pode ser usada como desculpa para não conceder reajustes aos servidores que, em muitas carreiras, não tiveram recuperação nem da inflação", afirmou Freitas, que insistiu na necessidade de o governo apresentar uma proposta. "O governo tem de apresentar a sua proposta. Sem negociação, não há como sair da crise", ressaltou.

Vagner Freitas criticou ainda a posição do governo, que anunciou o corte de pagamento de salário dos grevistas. "Existem medidas que não ajudam no processo de construir saídas, como o corte de ponto e a pressão sobre dirigentes sindicais, ainda mais em um processo de negociação em um governo democrático e popular que construímos no Brasil."

Ele pregou ainda que o governo e representantes do movimento se sentem à mesa para negociar e achar solução conjunta. Freitas acha que se o governo apresentou uma proposta para os professores tem de apresentar para as demais categorias.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele lembrou que a CUT é a central que mais reúne representantes do serviço público federal, e que, por isso mesmo, estava se oferecendo para intermediar as negociações. "A CUT é a que tem a maior parte dos servidores a ela filiados, tem a responsabilidade de vir pedir que o diálogo seja aberto para que se saia deste impasse", declarou .

Crise. Apesar da pressão dos servidores públicos federais, que permanecem acampados na Esplanada dos Ministérios e ameaçavam invadir prédios públicos, a presidente Dilma Rousseff não pretende atender às reivindicações dos grevistas. Ao contrário, Dilma tem reiterado que não há como atender a nenhum tipo de pleito por causa da crise internacional e os reflexos dela no País, com desaceleração da economia. Da mesma forma, a decisão de cortar o ponto dos grevistas já está tomada e não há intenção por parte do governo de revertê-la.

A presidente tem reiterado ainda que o momento é de tentar preservar os empregos em outros setores da economia e uma das formas de fazer isso é garantindo a continuidade dos investimentos.

Recado. Grevistas levantam faixas na entrada do ministério