Cultura suspende subsídio a livro do irmão da ministra

Como essa indicação poderia caracterizar nepotismo, o ministério decidiu encaminhar o caso à avaliação da Comissão de Ética da Presidência da República. Formada por seis pessoas, e presidida pelo ex-ministro do STF José Paulo Sepúlveda Pertence, a comissão não informou quando anunciará sua decisão.

A medida é também uma resposta à reação de outras editoras, que protestaram contra os critérios de escolha. Segundo a Fundação Biblioteca Nacional, que coordena o programa, a ajuda varia de US$ 2 mil a US$ 4 mil (R$ 3,4 mil a R$ 7 mil) por título. O programa vai até 2020 e destinará, no total, R$ 2,7 milhões do Fundo Nacional de Cultura.

A escolha dos livros é feita com base em propostas das editoras estrangeiras. No caso de Leite Derramado, a interessada é a editora francesa Gallimard. Da lista constam títulos de Lima Barreto, Moacyr Scliar e Luís Fernando Veríssimo, entre outros.

O episódio não alterou a rotina de Ana de Hollanda - que, após um período de fortes críticas, recolheu-se a despachos internos. Neste fim de semana ela embarca para Bruxelas, onde assistirá ao Festival Europalia/Brasil. / GABRIEL MANZANO