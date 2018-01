Cronograma da Lei de Acesso preocupa governo

Para tirar do papel a legislação e evitar um fiasco, o governo estabeleceu quatro providências imediatas. Porém, a primeira etapa do cronograma já está atrasada. Na última sexta-feira, venceu o prazo para os ministérios criarem Grupos de Trabalho.

Segundo o Diário Oficial da União, somente Cultura e Trabalho publicaram portarias instalando as comissões. As pastas também deveriam indicar autoridades responsáveis pelo monitoramento das informações. Ministério da Pesca e as empresas estatais, por exemplo, não cumpriram o prazo.

A primeira orientação do governo é que os grupos incluam áreas diretamente envolvidas com o processo de atendimento aos cidadãos e disponibilização de informações, além daquelas mais demandadas nos requerimentos. As autoridades responsáveis pelas informações também devem ser diretamente subordinadas ao ministro.

Ainda neste mês, a Controladoria Geral da União (CGU) colocará na rede um site no qual as pastas deverão divulgar informações básicas.

O conteúdo mínimo inclui resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle, procedimentos licitatórios e contratos, repasses, transferências de recursos e despesas, descrição dos principais programas e informações sobre a execução.

O governo decidiu criar o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), responsável pelo recebimento, processamento, gerenciamento e envio da resposta aos pedidos de acesso à informação e pela orientação aos cidadãos sobre a nova legislação. Ao menos dois servidores de cada órgão devem atuar no SIC.