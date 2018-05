Crivella pode usar imagem de Lula em propaganda, decide TRE-RJ O candidato do PRB à prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pode continuar a usar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua propaganda eleitoral gratuita, decidiu o Tribunal Regional Eleitoral nesta terça-feira. Os juízes do TRE negaram um pedido de resposta de Alessandro Molon (PT) pelo uso da imagem de Lula. Por unanimidade, o TRE entendeu que não cabia direito de resposta, pois o presidente não participou na propaganda de Crivella, que reproduziu imagem de um evento político no qual o candidato aparece junto a Lula. O tribunal concluiu, por maioria, que não há impedimento para a veiculação da imagem de Lula na propaganda eleitoral de Crivella. Na mesma sessão, o TRE concedeu direito de resposta ao prefeito César Maia no programa do candidato Paulo Ramos (PDT). O prefeito terá um minuto para responder a acusação de ter superfaturado as obras do Pan-Americano e da Cidade da Música. Para o TRE, a afirmação de Ramos ultrapassou a crítica política, configurando calúnia.