Crivella deve entrar na briga por royalties do petróleo

O senador Marcelo Crivella (PRB) disse nesta quinta-feira, 21, na primeira edição das sabatinas do Grupo Estado com candidatos às prefeituras do Rio e São Paulo, que o Rio deve entrar na briga contra um movimento para tirar os royalties de petróleo. Veja também: Especial: Perfil de Marcelo Crivella estadao.com.br estréia projeto Vereador Digital Crivella, que está liderando as pesquisas eleitorais para a prefeitura, atribuiu o movimento à bancada de São Paulo. Disse ter muito orgulho "da locomotiva do País", mas queixou-se que a legislação do ICMS beneficia São Paulo em relação aos produtos industriais, com a cobrança no local da produção, e ao petróleo, no local do refino. Crivella se declarou contra "o confisco fiscal, o confisco tributário e o centralismo político". Recentemente, em evento com a União Nacional dos Estudantes (UNE), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a mudança de destinação dos recursos do petróleo devido às descobertas das camadas de pré-sal e citou que "o petróleo não é do governador do Estado do Rio de Janeiro". O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) tem defendido abertamente a redistribuição dos royalties, que diz hoje ser muito concentradas no Estado do Rio e em poucos municípios. Sabatina Nesta sexta, será a vez do candidato petista à prefeitura do Rio, Alessandro Molon. Os demais serão sabatinados semana que vem: Eduardo Paes (PMDB), Fernando Gabeira (PV), Solange Amaral (DEM), Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, do dia 1º ao dia 5, participam Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). Ivan Valente será sabatinado no dia 8.