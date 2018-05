Crivella condena homossexualismo e lei contra homofobia

Em debate que reuniu dez dos 12 candidatos à prefeitura do Rio, o candidato do PRB, senador Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, criticou a lei que torna crime a homofobia e afirmou que "o homossexualismo não é o melhor caminho para o ser humano". Crivella reiterou a intenção de promover uma grande manifestação de rua contra a lei, se for aprovada no Senado e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto proíbe a discriminação contra homossexuais e já foi aprovado na Câmara. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Ibope: Veja números das últimas pesquisas Paes recorre de pedido do DEM para cassar candidatura no Rio O debate, promovido pelo Jornal do Brasil, teve muitas cobranças e ataques dos adversários ao candidato do PMDB, Eduardo Paes, atual líder das pesquisas, e ao governador Sérgio Cabral, do mesmo partido. A candidata do DEM, Solange Amaral, se encarregou de defender o prefeito Cesar Maia. Crivella, segundo colocado nas pesquisas, foi obrigado a falar sobre a lei da homofobia _ assunto que preferia evitar _ para responder a uma pergunta de Solange Amaral. No único bloco em que os candidatos questionavam os adversários, a candidata do DEM leu trecho de um artigo em que o senador do PRB propõe um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei, se aprovada no Senado e sancionada pelo presidente. Também conclama a população a se unir contra a criminalização da homofobia. "O senhor quer ser prefeito e chamar a população para protestar contra uma lei aprovada. Quer dividir o Rio. Fiquei impressionada", disse Solange. "Pois continue impressionada", reagiu o senador. "A lei é uma excrescência. Fere o direito de liberdade de expressão. O direito de dizer que não concordo que o melhor caminho para meu filho seja o homossexualismo ninguém pode me tirar. Falo do homossexualismo, não do homossexual". Segundo Crivella, protestos de rua contra a lei seriam "um recurso da democracia". Em entrevista depois do debate, o senador disse que Solange tentou "fugir do debate das políticas públicas, porque teria que amargar uma resposta que colocaria em xeque o partido que ela representa". O debate foi dominado por troca de provocações, embora respeitosas, entre os concorrentes. Crivella chamou atenção para o "risco da hegemonia do PMDB" no Rio de Janeiro, se Eduardo Paes for eleito. Vários adversários criticaram a "campanha milionária " do peemedebista. Paes também atacado pelo fato de, em 2005, como deputado do PSDB, ter participado da CPI do Correios e feito uma série de denúncias contra integrantes do governo Lula, de quem agora o ex-tucano se diz aliado. Em direito de resposta obtido por causa de uma citação do candidato do PSOL, Chico Alencar, Paes disse ter orgulho da atuação na CPI. "Não tenho problema com minha história e meu passado de combate à corrupção e aos desvios", declarou. Chico Alencar tinha dito, pouco antes, que a política era uma "metamorfose ambulante". "Há três anos se denunciava a corrupção do governo Lula, lembra, Eduardo?", provocou Chico. A candidata do PC do B, Jandira Feghali, cobrou explicações do candidato do PV, Fernando Gabeira, em coligação com o PSDB, sobre a privatização de hospitais feita durante a gestão do ex-governador tucano Marcello Alencar (1995 a 1998). "É difícil responder por pessoas que nos apóiam, tantos anos depois", respondeu Gabeira, que considerou a pergunta de Jandira "uma pequena malícia política". Solange defendeu o prefeito Cesar Maia das críticas contra a construção da Cidade da Música, obra que já custou mais de R$ 500 milhões, e da aprovação automática nas escolas. A candidata criticou as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do governo do Estado, que Eduardo Paes promete adotar na prefeitura. "O senhor promete atender as pessoas no ar condicionado (nas UPAs), mas os hospitais estaduais não atendem. Não tem roupa para as macas, que dirá ar condicionado", criticou Solange. Inicialmente, o debate teria a participação de oito candidatos. O concorrente do PT do B, Vinícius Cordeiro, no entanto, recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e obteve direito de participar, estendido também ao candidato do PSC, Felipe Pereira.