Criticado, Maluf pede direito de resposta, mas comissão nega

Ao fazer a pergunta ao candidato do PSOL, Ivan Valente, Soninha Francine (PPS) diz que a gestão de Marta Suplicy (PT) melhorou "muita coisa" em relação aos ex-prefeitos Celso Pitta e a Paulo Maluf, cujo sistema chamou de "muito ruim". Maluf pediu direito de resposta, mas foi negado. Ivan Valente diz que só de médicos faltam mais de 500 no sistema. "Tem muitos que não querem ir pra periferia. Primeiro, precisamos implementar Sistema Único de Saúde (SUS), e parar de dizer que entidades parceiras vão atender. Isso é enganação. Não vai ser atendido pelo Einstein. Sistema é um só, não é possível esperar cirurgia oito meses, um ano. Soninha reiterou que em alguns lugares faltam médicos na periferia. "É preciso condições melhores, transporte para médico, incentivo. E temos que investir muito em educação na periferia para que eles formem médicos e não sejam importados", afirmou. Valente diz que a saúde é a maior queixa da população. "Não basta gastar o proposto pela Emenda 29, que prevê aumento de recursos para a área. Eu quero pegar o recurso público, implantar Sistema Único de Saúde. E o sistema tem que ser público e obrigatório. Maldade é não investigar acidente no metrô.