Crises apressam marco regulatório, avisa Carvalho

"Temos consciência de que precisamos ampliar as formas de controle e precisamos também que a sociedade participe desse controle", declarou Carvalho, para quem o governo aprendeu com a realidade.

Ao participar do encerramento de seminário para tratar da regulamentação do setor, em Brasília, dois decretos editados em setembro e em outubro pela presidente Dilma Rousseff "visavam separar o joio do trigo". Esse marco regulatório, prosseguiu o ministro, "permitirá que as entidades que são sérias trabalhem com tranquilidade".

Segundo ele, "o ambiente criado nesse diálogo dissolveu a impressão primeira de que o governo queria criminalizar as ONGs". E acrescentou: "Estamos com uma postura positiva de valorizar as ONGs. Sem elas nós não cumpriremos a nossa meta de construir uma nação digna, democrática." / TÂNIA MONTEIRO