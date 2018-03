'Creche vai abrir 2h30 da madrugada', propõe Reichmann

A candidata Marta Suplicy (PT) diz ter orgulho de ter criado os Centros Educacionais Unificados (CEUs) em São Paulo e quis saber se o candidato Renato Reichmann (PMN) manteria o projeto se eleito. "Manteria, sim. Desde 1998 falávamos disso, criança precisa brincar, a melhor maneira de aprender é esporte e cultura. Creche vai abrir duas e meia da madrugada. Não tem alternativa, sou a favor da atividade integral da faixa de 0 a 10. "Verba existe, é otimizar isso, se for preciso deslocar-se de outro lugar, a única maneira é educar uma ou duas gerações inteiras". Veja também: Fórum: Na sua opinião, quem se saiu melhor no debate? Kassab provoca Marta e desafia: 'Quem criou mais taxas'? 'Educação na gestão Alckmin foi pior que a do Piauí', diz Maluf Marta prega 'união' com Serra e Kassab se diz parceiro de Lula Kassab fala sobre 'fichas-sujas' e se defende de acusações Sem citar Marta, Kassab diz que 'faz corredor como se deve' Contra poluição de carros, Maluf quer 'freeway' nas marginais Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor Veja as regras para as eleições municipais Marta concordou com Reichmann e disse ser a favor de ampliar todas as áreas de educação. "Na primeira gestão, fiz o CEU, demos atenção para os mais carentes, que levou o sujeito a estar dentro de uma sala. Agora precisamos dar um passo a frente, qualificação do professor, temos que permitir as escolas terem autonomia, fazer avaliação e o professor poder se formar em relação à sua escola". Reichmann disse ainda que os professores precisam de treinamento e formação. "Não adianta dar 60 horas, depois falar que ele precisa treinar", disse.