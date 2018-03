CPI é questão do Congresso e deve ter isenção, diz Temer O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), evitou comentar a posição do PMDB sobre a instalação da CPI do Cachoeira. "Eu não acho nada. Isso é uma questão do Congresso Nacional. O Congresso decidiu, o Congresso está levando adiante e o Congresso terá a palavra final", disse ontem, após visitar o presidente do Senado, José Sarney, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.