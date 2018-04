Coutinho é reeleito em João Pessoa com 73,85% dos votos

Aliado do Palácio do Planalto, o prefeito de João Pessoa, Ricardo Vieira Coutinho (PSB), foi reeleito, neste domingo, 5, com 73,85% dos votos válidos. Coutinho obteve 262.041 votos e derrotou o candidato do PSDB, João Gonçalves, apoiado pelo governador Cássio Cunha Lima (PSDB). Segundo dados do TRE, Gonçalves obteve 81.707 votos (23,03%). Francisco Barreto (PTN) ficou em terceiro lugar, com 6.273 votos (1,77%). Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Em quarto lugar, ficou Marcos Dias (Psol), com 2.185 votos (0,62%), seguido de Lourdes Sarmento (PCO), com 1.804 votos (0,51%) e José Rodrigues (PHS), com 812 votos (0,23%). Os votos brancos totalizaram 2,59%. A abstenção foi de 13,34% (59.160 votos). Em 2004, Coutinho obteve 215.449 votos. Foi eleito com 64,4% dos votos válidos, derrotando o então candidato do PSDB, Ruy Carneiro, que teve 103.108 (30,8%). Os três vereadores mais votados no município foram Edmilson Soares (PSB), Benilton Lucena (PT) e Bira (PSB). Em Campina Grande, a segunda maior cidade do Estado, a eleição será decidida no segundo turno. O prefeito Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) obteve 106.844 (48,88%). O candidato do PSDB, Rômulo Gouveia, apoiado pelo governador Cássio Cunha Lima, ficou em segundo lugar, com 103.449 (47,78%). Erico Feitosa (PHS) obteve 5.516 (2,52%) e Sizenando Dias (Psol) ficou em quarto lugar, com 1.793 (0,82%). O PMDB venceu na maioria das cidades mais importantes (política e economicamente) do Estado: Santa Rita (Marcus Odilon), Bayeux (Jota Júnior), Guarabira (Fátima Paulino), Patos (Nabor Wanderley), Conde (Aluisio Régis), Caaporã (João Soares), Princesa Isabel (Thiago Pereira), Cuité (Euda Venâncio), Solânea (Dr. Chiquinho), Rio Tinto (Magna Gerbasi), Mataraca (João Madruga). Além de João Pessoa, o PSB elegeu os prefeitos de outras duas cidades importantes: Cajazeiras (Léo Abreu) e Mamanguape (Eduardo Brito). Dentre as grandes cidades da Paraíba, o DEM elegeu os prefeitos de Monteiro (Edna Henrique), Bananeiras (Marta Ramalho) e Alhandra (Renato Mendes). O PTB elegeu os prefeitos de Sousa (Fábio Tyrone), Esperança (Dr. Nobinho) e Itabaiana (Eurídice Moreira). PSDB elegeu apenas os prefeitos de outras duas cidades importantes política e economicamente: Itaporanga (Djaci Brasileiro) e Areia (Elson Cunha Lima Filho). Em Pombal, outra cidade importante, quem ganhou foi a candidata do PT, Pollyanna Feitosa. Nos municípios de Cacimbas, Mato Grosso e Mato Grosso, os novos prefeitos são Nilton Almeida, Katsonara Soares e José Eudomarques. Eles foram eleitos sem concorrentes. Os adversários não apresentaram nomes para a disputa nos três municípios. Atualizada às 22h23