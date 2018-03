Coutinho e Duda negam irregularidade em pagamentos O governador Ricardo Coutinho (PSB) nega pagamentos ilícitos em sua campanha. Por meio da assessoria, ele afirma: "O motorista recebeu da Mkpol Marketing Político, empresa de José Eugênio de Jesus Neto, assessor do publicitário Duda Mendonça, que fez o primeiro turno da campanha. Todos os pagamentos constam nas contas da campanha, aprovadas pelo TRE da Paraíba". "O governador não obteve acesso ao relatório (da PF), mesmo sendo parte interessada e indevidamente envolvida, não foi ouvido ou indiciado no curso do inquérito policial."