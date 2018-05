Costa tira férias para participar de campanhas em MG O ministro das Comunicações, Hélio Costa, está tirando cinco dias de férias, a partir de hoje, para participar das campanhas eleitorais de candidatos que apóia em municípios de Minas Gerais. A autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que Costa entre em férias está na edição de hoje do Diário Oficial da União. A explicação de que o ministro aproveitará o período para participar das campanhas (o que não é permitido em dias de trabalho) foi fornecida hoje pela assessoria de imprensa do Ministério das Comunicações. De acordo com o despacho do presidente Lula publicado no Diário Oficial, Hélio Costa está de férias hoje, amanhã, no dia 30 de setembro e nos dias 2 e 3 de outubro.