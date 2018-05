Costa mantém liderança no Recife com 47%, diz Ibope O candidato a prefeito do Recife João da Costa (PT), que teve a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral e depois restabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), manteve a liderança na pesquisa divulgada neste sábado pelo Ibope, em conjunto com o jornal O Estado de S. Paulo e Rede Globo de Televisão. Costa oscilou positivamente um ponto porcentual, de 46% para 47%. O principal adversário de Costa, Mendonça Filho (DEM), também subiu 1 ponto, de 21% para 22%. O candidato Raul Henry, do PMDB, voltou a avançar, passando de 9% na pesquisa do dia 12 para 12% neste levantamento. Carlos Eduardo Cadoca (PSC) oscilou 1 ponto para baixo, ficando, desta vez, com 7% das intenções de voto. Edilson Silva (PSOL) e Kátia Telles (PSTU) mantiveram 1% dos votos, enquanto Roberto Numeriano (PCB) foi citado por menos de 1% dos eleitores. Votos em branco e nulos somaram 6% e não souberam ou não responderam 4%. Segundo turno Num possível segundo turno entre Costa e Mendonça Filho, o petista levaria a prefeitura da capital pernambucana, com 55% contra 35% do democrata. A vantagem do petista seria maior caso o adversário fosse Cadoca - 61% contra 26%. Se Costa disputasse o segundo turno com Henry, também ganharia, com 58% dos votos contra 32%. Já na hipótese de a disputa ficar entre Mendonça Filho e Cadoca, o democrata seria o prefeito, com 57% dos votos, contra 24%. Entre Mendonça e Henry, o primeiro teria 52% contra 30% do segundo. A pesquisa foi realizada entre segunda (22) e quarta-feira (24). O Ibope entrevistou 1.106 eleitores na capital pernambucana. O levantamento foi registrado sob o número 055/2008 na 9ª Zona Eleitoral do Recife. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.