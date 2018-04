Costa e Priante disputarão 2º turno em Belém-PA O Tribunal regional Eleitoral do Pará só conseguiu divulgar a totalização dos votos da capital Belém por volta das 9h de hoje e, como esperado, o atual prefeito, Duciomar Costa (PTB), disputará o segundo turno no próximo dia 26 contra José Priante (PMDB). Costa teve 255.525 votos, o equivalente a 35,15% do total. Priante e Mário Cardoso (PT) disputaram voto a voto o segundo posto. No final, Priante teve 138.379 votos (19,03%) e o petista ficou com 131.670 (18,11%). Os votos em branco somaram 2,46% e os nulos chegaram a 4,58%.