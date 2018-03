Corte decide pagar auxílio-alimentação O Órgão Especial do TJ apertou o cerco a antigos protegidos da corte, mas aprovou auxílio-alimentação a todos os magistrados - 2.021 juízes de primeiro grau e 352 desembargadores -, retroativamente a 2006. Cada juiz deverá receber R$ 22 mil. A conta vai ficar em R$ 52 milhões. A proposta de pagamento da auxílio a R$ 29/dia encontrou forte resistência do núcleo duro do colegiado. Desembargadores conhecidos por sua austeridade, como Ruy Coppola, Luís Soares de Mello e Guilherme Strenger, não admitiam a retroatividade. Eles advertiram sobre o custo, "da noite para o dia", de quase R$ 1 bilhão para o Tesouro - 42 mil servidores que têm a vantagem desde 2005 poderiam pleitear a diferença, uma vez que naquele ano recebiam R$ 6/dia. / F.M.