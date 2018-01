Corrida por cargos na Câmara une até PT e PSDB em 'blocão'

Uma movimentação dos partidos em busca de melhores postos antecedeu a distribuição dos cargos na Mesa Diretora da Câmara, que elege seus integrantes na próxima segunda-feira. A corrida registrou momentos inusitados com o PT se aliando e formando bloco parlamentar com o PSDB e com o DEM. Os blocos parlamentares são considerados como um único partido para efeito de distribuição de cargos, tempo de discursos dos líderes no plenário e outras regras de funcionamento da Câmara.

"É uma mistura de jacaré com cobra d' água", classificou o vice-líder do DEM, Mendonça Filho (PE). O blocão encabeçado pelo PT reuniu, além do PSDB e do DEM, o PSD e o PP, somando 254 deputados. Houve uma corrida no protocolo da Secretaria-Geral da Mesa, ontem, no último minuto do prazo para a formalização dos blocos parlamentares, depois que se espalhou a informação de que pequenos partidos poderiam formar blocos para ter direito à representação na Mesa. Com isso, partidos maiores também se reuniram para terem a segurança de que suas vagas não seriam perdidas.

Na prática, a formação dos blocos pouco mudou na distribuição dos cargos, mas expôs o real caráter da importância da linha partidária, quando o assunto é a defesa dos espaços na Câmara.

'Alhos e bugalhos'. "Juntou-se alhos com bugalhos. É um início de ano legislativo melancólico. São práticas como essa que desqualificam a política", protestou o líder do PSB, Beto Albuquerque (RS), reclamando do descumprimento de acordo que garantia a regra da proporcionalidade no preenchimento dos cargos.

O resultado pífio junto com a grande confusão que se formou levaram os partidos ao recuo. Após reunião com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), os blocos foram desconsiderados com a retomada da regra de escolha de acordo com o tamanho das bancadas. "Para a sociedade pode parecer estranho, mas não é um bloco programático. É um bloco para o respeito à proporcionalidade das bancadas. O PT, o PSDB e o DEM se enfrentam, mas não significa que não dialogam. Essa não é uma Casa de selvageria", disse o líder do PT, deputado José Guimarães (CE).

A distribuição dos cargos excluiu a possibilidade de o deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE) disputar vaga na cota de seu partido. O PR escolheu a 3ª Secretaria, justamente a ocupada atualmente por Inocêncio. A regra não permite a reeleição no meio do mandato. Inocêncio já presidiu a Câmara(1993/1994) e ocupou diversos cargos em outros sete mandatos na Mesa. Deputados não descartam a possibilidade de Inocêncio disputar agora a presidência da Casa. O prazo para inscrição termina às 22h de domingo.