'Corregedoria precisa agir com autonomia'

Cardozo relatou no encontro anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), no fim de novembro, o "acumpliciamento corporativo" que norteia as corregedorias dos órgãos públicos. Na sua avaliação, a maior parte das corregedorias apenas protege servidores envolvidos em desmandos.

O delegado Jorge Pontes, membro do Comitê Executivo da Interpol para as Américas, atribui o alto índice de corrupção nos meios policiais à incapacidade das corregedorias de puni-los. A seu ver, na contabilidade do crime, seria um lucro para o País "a expulsão e o encarceramento de uma legião de bandidos travestidos de autoridades".

Mesmo com a deficiência das corregedorias, muitas vezes a punição disciplinar acaba sendo a única pena ao servidor desonesto. Um levantamento recente do Instituto de Direito Público mostrou que apenas 3% dos servidores expulsos do governo acabaram condenados pela Justiça.

A lacuna está nas estatais e empresas públicas. Algumas sequer têm estatuto disciplinar ou qualquer mecanismo interno de punir seus contraventores. / V.M.