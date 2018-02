Corregedoria do MP de Goiás vai apurar 'falta funcional' A Corregedoria do Ministério Público de Goiás vai instaurar, após a publicação da decisão do plenário do Senado, procedimento disciplinar para investigar "eventual falta funcional" de Demóstenes Torres. Demóstenes se licenciou do MP goiano em 2001 quando ocupava o cargo de procurador-geral de Justiça.