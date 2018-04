Correção: Paes anuncia seu secretário de Saúde A nota enviada anteriormente tinha dois erros. O nome correto do novo secretário municipal de saúde é Hans Fernando Rocha Dohmann. O novo secretário não tem filiação com o PMDB, conforme informado anteriormente. Segue o texto corrigido. O diretor do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) de Laranjeiras, Hans Fernando Rocha Dohmann, será o secretário municipal de saúde do prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). Dohmann dirige o INC desde junho de 2007 e também é diretor científico do Hospital Pró-Cardíaco. Ele foi um dos pioneiros na pesquisa com o uso de células-tronco em pacientes com enfarte agudo do miocárdio e vítimas de acidente vascular cerebral (AVC), ainda em 2001. Nessa época, ele assumiu a direção do setor científico do Hospital Pró-Cardíaco, que é referência na rede privada do Rio de Janeiro, e conduziu a pesquisa em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).