Correção: Lacerda cita 'campanha difamatória' de rivais A nota enviada anteriormente contém erro na assinatura da repórter. O texto estava correto e segue novamente: O líder nas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), atribuiu o crescimento de seu adversário, o peemedebista Leonardo Quintão, nos recentes levantamentos a uma "campanha difamatória" contra ele colocada na internet, com "calúnias e difamações", e também com panfletos anônimos que teriam sido distribuídos em pontos de ônibus e vários outros locais da cidade. "A gente atribuiu essa mudança, aqui no final, exatamente a essa política de baixo nível dos nossos adversários", disse Lacerda, que votou junto com o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), no Colégio Estadual Central. Lacerda disse, entretanto, que está preparado para vencer a eleição no primeiro ou no segundo turno. O prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), que foi um dos principais apoiadores da campanha de Lacerda, disse que não ficou surpreso com os resultados das pesquisas e citou que é tradição da capital mineira decidir a eleição de prefeito em segundo turno. Segundo ele, nos últimos anos a única vez em que a eleição foi decidida em primeiro turno foi quando ele se candidatou para se reeleger. "Não me surpreende em nada. Se houver segundo turno, vamos disputar e vamos ganhar", afirmou. Lacerda deve acompanhar o início da apuração em sua casa. Ele seguirá para o comitê de campanha no início da noite, quando deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa. Aécio Neves deve acompanhar a apuração no Palácio das Mangabeiras.