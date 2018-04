Correção: Fogaça deve ser reeleito, diz Ibope A nota enviada anteriormente contém um erro. A pesquisa Ibope de boca-de-urna em Porto Alegre foi contratada pela TV Gaúcha S.A e a Rede Globo de Televisão. Segue o texto corrigido: Em Porto Alegre, o prefeito e candidato à reeleição José Fogaça (PMDB) deverá ser conduzido de novo ao cargo, com 57% dos votos válidos, conforme pesquisa de boca-de-urna do Ibope, contratada pela TV Gaúcha S.A e a Rede Globo de Televisão. A candidata Maria do Rosário (PT) obteve 43% dos votos, segundo a pesquisa. O Ibope ouviu 4.000 eleitores e o levantamento foi registrado com o número 39734/08 na 161ª Zona Eleitoral de Porto Alegre. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.