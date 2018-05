Corpo-a-corpo marca agenda de candidatos de SP

O corpo-a-corpo com eleitores marcou a agenda de campanha de neste sábado, 6, dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os três primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto saíram às ruas para falar e cumprimentar eleitores em diversas regiões da capital paulista. De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 6, Marta Suplicy (PT) está na liderança com 40% das intenções de voto, seguida por Geraldo Alckmin (PSDB), com 22%, e Gilberto Kassab (DEM), com 18%. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Kassab empata com Alckmin e Marta lidera, aponta Datafolha Blog: confira as principais declarações de Alckmin e Marta na sabatina Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), visitou lojas e a feira de artesanato no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista, pela manhã. Ela também participou de plenária com educadores. Segundo o site de campanha da candidata, Marta falou com a imprensa sobre o apoio que recebeu da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, ao seu projeto para o metrô e rebateu críticas referentes ao ritmo com que pretende tocar as obras. A candidata ainda almoçou no Beco do Mocotó, em São Miguel Paulista, na zona leste, e visitou o comércio na Vila Curuçá, no Jardim dos Ipês e na Vila Aimoré, também na zona leste. À tarde, Marta participou da plenária dos vereadores petista Zelão e Francisco Chagas. O candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), Geraldo Alckmin, fez caminhada na Lapa, na zona oeste da capital paulista, pela manhã. Ele falou sobre a necessidade de qualificar trabalhadores e ouviu reclamações sobre enchentes e transporte público, segundo informações de seu site de campanha. Em seguida, o candidato foi de trem para Perus, na zona norte, onde assistiu à missa em uma igreja local e gravou depoimento para o candidato a prefeito de Caieiras pelo PSDB, Cléber Furlan. À tarde, Alckmin comandou mutirão de campanha na região do Jardim Ângela e M''Boi Mirim, na zona sul da cidade, com distribuição de santinhos para moradores e para o comércio local. O prefeito e candidato pelo DEM, Gilberto Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), participou de encontro com esportistas em evento no Clube de Regatas Tietê, na zona norte. Estiveram presentes, de acordo com o site do candidato, jogadores de futebol, vôlei, tênis, beisebol, futebol americano, corredores, atiradores de dardo e praticantes de ginástica oriental. Ao meio-dia, o candidato inaugurou comitê de campanha na Mooca, na zona leste, e, à tarde, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Saúde Já o candidato Paulo Maluf (PP) fez caminhada em Perus, mas não esbarrou com Alckmin, que também passou pelo bairro na manhã de hoje. Na visita, Maluf disse que pretende ampliar o atendimento à rede de saúde da região. À tarde, teve reunião com assessores. Amanhã, ele deve ser se reunir novamente com assessores para discutir rumos da campanha. Soninha Francine (PPS) só fez campanha à tarde. Ela participou da plenária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, na Câmara Municipal, e de debate sobre suas propostas para o público LGBT - gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais -, na Bela Vista, na região central da capital paulista. À noite, ela visita a Festa de San Genaro, na Mooca. Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), participou de carreata e de passeata na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Do fim da tarde até à noite, o candidato do PTC participa de encontro com formadores de opinião no Nacional Clube, no Pacaembu. Edmilson Costa (PCB) esteve presente na inauguração do Parque Caucaia, em Caucaia do Alto, no município de Cotia. O candidato do PCB também se encontrou com representantes de um movimento humanista pela não-violência. Já o candidato Levy Fidelix (PRTB) participou de carreata pelo centro, Brás, pela Avenida Paulista, região do Tatuapé, Aricanduva e Vila Matilde. A carreata começou pela manhã e terminou no fim da tarde. O candidato da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), Ivan Valente, gravou vinheta para o debate da TV Bandeirantes, na sua residência. À tarde, ele participou de debate no Espaço Cultural Marighella, em Guaianases. A assessoria da candidata Anaí Caproni (PCO) não retornou às ligações.