Convidado só na véspera, Serra agradece e não vai

Ligado a Serra, o senador Aloysio Nunes Ferreira (SP) lembrou a gestão do amigo no Ministério da Saúde e se limitou a dizer que o partido deve "esticar a musculatura e botar a boca no trombone". Diplomático, Aécio disse que Aloysio terá uma "responsabilidade enorme" na elaboração da nova agenda tucana. O "Fórum Discutindo o Futuro de Goiás e do Brasil" mostrou a força da rede partidária do governador, mas foi Aécio quem pagou a festa. "Tenho enorme orgulho de tê-lo ao meu lado", disse o senador. / L. N.