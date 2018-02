Conversa não mostra ilegalidade, diz secretário O secretário de Comunicação do Acre, Leonildo Rosas, afirmou que a conversa de Tião Viana (PT) com o empreiteiro João Francisco Salomão não evidencia qualquer beneficiamento ou ato ilícito por parte do governador. "Nosso governo age dentro da legalidade. Temos projetos importantes no Estado e há dificuldades regionais para execução de alguns projetos. Tudo o que puder ser feito, dentro da legalidade, para ajudar o desenvolvimento do Acre, nós faremos", afirmou Rosas.