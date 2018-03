A cota de emendas foi negociada com os deputados no governo José Serra. As indicações eram feitas à Casa Civil, sem passar por votação. Em 2010, o Palácio dos Bandeirantes chegou a cogitar a implementação de um sistema de transparência de gastos públicos, mas a avaliação foi que a divulgação de dados em ano eleitoral poderia ser usada politicamente contra Serra, então candidato à Presidência. / L.A.M.