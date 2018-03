Convenção de nanicos atrai 4 pré-candidatos

Os pré-candidatos foram convidados a discursar mas somente Russomanno e Chalita falaram. Soninha, que voltava de uma viagem, chegou quando a convenção já havia terminado. Cumprimentou a direção do PHS e avisou, na saída: "Ainda estamos em paquera."

Netinho de Paula acabou criando um clima de mal estar com os dois partidos. Ele aguardava para discursar enquanto Russomanno falava, mas deixou o local repentinamente.

A direção da coligação entre PHS e PRP apresentou aos pré-candidatos uma carta com exigências para o apoio. Pedem, entre outros itens, que o candidato se comprometa a exercer os quatro anos de mandato, que renegocie a dívida da cidade com a União e que trate com igualdade todas as religiões e cultos. A Chalita pediram ainda dois cargos na coordenação do programa de governo.

"A minha opinião é: quem participa da eleição deve participar da composição do governo também. Com pessoas competentes", disse Russomanno.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem nenhum representante na Câmara Municipal, PHS e PRP terão 110 candidatos a vereador. As legendas têm apenas um deputado federal cada, o que não deve agregar tempo significativo de horário eleitoral gratuito na TV.

Apesar do assédio, o presidente nacional do PHS, Paulo Roberto Matos, deixou claro que as conversas estão mais adiantadas com o PMDB de Chalita. O presidente municipal do PHS, Laercio Lopes, quer ajuda com estrutura partidária aos candidatos a vereador da coligação.