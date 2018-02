Contratação foi feita por fundação, afirma governo A Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Alexandre Pereira da Silva é contratado via Fundac (Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação), que mantém acordo com a pasta. De acordo com a secretaria, "o escopo do contrato é prestar serviços de assistência técnica à coordenação de políticas de emprego e renda ao Programa Estadual de Qualificação Profissional".