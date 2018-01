Contra loteamento, órgão promete 'concurso interno'

O Estado teve acesso à minuta do texto, que prevê a publicação de um edital com as regras de cada concurso e o perfil do servidor almejado para o cargo. Os candidatos terão de preencher uma ficha de inscrição.

Vão ser pontuados conforme critérios como a adequação ao perfil e a experiência na área de atuação. Após o "funil", os nomes dos três melhores classificados serão encaminhados à Diretoria Colegiada do Dnit, que indicará o ocupante da vaga.

As regras propostas, que ainda podem sofrer alterações, cumprem determinação da presidente Dilma Rousseff ao novo diretor-geral do Dnit, coronel Jorge Ernesto Pinto Fraxe, de evitar a ingerência política na autarquia.

A atual cúpula do órgão tenta resistir a pressões políticas. Recentemente, barrou uma nomeação do senador Delcídio Amaral (PT-MS) para a superintendência em Mato Grosso do Sul. / F.F.