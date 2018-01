Consultoria rendeu R$ 2 mi Em dezembro do ano passado, denúncias na imprensa mostraram que, entre 2009 e 2010, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, faturou R$ 2 milhões em serviços de consultorias por meio da sua empresa, a P-21. Metade desse valor (R$ 1 milhão) foi paga pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para que ele desse palestras que, na verdade, jamais aconteceram.