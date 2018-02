Cônsul-geral em Sydney afirma que é inocente

O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, afirmou que as denúncias de assédio serão investigadas "adequadamente" por uma comissão de ética formada por embaixadores que acaba de ser nomeada pelo Itamaraty. "Vamos dar a essa comissão de investigação o tempo necessário para que seja investigada adequadamente essa situação toda", disse o ministro em entrevista veiculada ontem pela TV Globo.

"Mas, mais uma vez eu repito: não há espaço no Itamaraty para comportamentos que não se adequem às funções que nós desempenhamos, com a importância de se tratar colegas e subordinados com o respeito que eles merecem", disse Patriota.