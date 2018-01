'Constituição diz que órgão pode abrir investigação'

"Impossível negar. As associações de juízes que reagiram contra a competência do CNJ, até elas, reconhecem que o Conselho tem competência correcional e disciplinar." Para Torres, resta definir se a competência do CNJ é subsidiária ou originária.

"O CNJ pode instaurar procedimentos, fazer inspeções e correições diretamente? Ou está obrigado a aguardar a manifestação das corregedorias locais? Ele acentua que "a Constituição, no artigo 103, e a vontade que inspirou a criação do conselho claramente definem que ele (CNJ) pode abrir investigação". "O encastelamento do Judiciário e práticas não democráticas é que nos levam ao descrédito." / F.M.