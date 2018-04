Congresso vai rever orçamento de 2012 do Judiciário O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Congresso que examine a proposta orçamentária oficial do Judiciário para 2012. O ministro atendeu a um pedido do sindicato que representa os trabalhadores da Justiça e do Ministério Público. A entidade questionou a decisão do governo de fazer cortes na proposta do Judiciário.