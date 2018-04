Congresso libera verba para 22 obras que o TCU barrou A Comissão Mista de Orçamento do Congresso liberou ontem os repasses de recursos do Orçamento de 2012 para 22 obras que, na avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU), apresentam indícios de irregularidades graves. O relatório prevê a suspensão de repasse para apenas cinco obras. Presença frequente entre as suspeitas do TCU, a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, foi salva mais uma vez.