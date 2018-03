Confronto em Campinas deixa PM ferido

Além desse protesto, trabalhadores ligados às centrais sindicais fizeram duas manifestações. A primeira começou às 9h, com uma passeata pelo centro, que fez com que comerciantes fechassem as portas. Cerca de 400 pessoas foram até o Largo do Pará e fecharam a principal avenida comercial, a Francisco Glicério, das 10h às 11h30. Com bandeiras dos sindicatos e pauta unificada, eles fizeram um ato pacífico, que foi acompanhado pela PM. O comércio voltou a abrir depois.

Às 18h, um novo ato aconteceu no Largo do Rosário, no centro, com estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e integrantes do Movimento Passe Livre. Por volta das 19h, eles fecharam a Francisco Glicério novamente, e seguiram para a prefeitura.

Em Bauru, 100 pessoas ocuparam a prefeitura na manhã de ontem. O grupo, formado por estudantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), militantes do movimento Bauru Acordou e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), promete acampar no prédio. Os manifestantes assumiram o controle da portaria e suspenderam o atendimento ao público. Só permitiram a saída e entrada de funcionários. Eles exigem a municipalização do transporte público, redução da tarifa e passe livre para idosos, professores e estudantes.

Em Sorocaba, protestos mobilizaram 3 mil pessoas. / COLABORARAM CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO, e JOSÉ MARIA TOMAZELA