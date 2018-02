Condenado, Dirceu diz que 'não perde'; Gurgel pede prisões O ex-ministro José Dirceu, condenado no processo do mensalão, disse ontem ser um "vitorioso" e que "não perde", ao ser questionado se temia "perder o campeonato" no Supremo Tribunal Federal. "Eu não perco. Sou um vitorioso." Dirceu foi condenado por corrupção e formação de quadrilha e aguarda a publicação do acórdão do STF para apresentar um eventual recurso.