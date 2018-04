Concluída metade da apuração, Kassab tem 62,9% Com mais de metade da apuração concluída, o prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, continua à frente. Até as 18h27, já haviam sido apurados 52,14% dos votos, de um total de 8,198,282 milhões de eleitores. Kassab registrava 62,97% dos votos válidos, um total de 2,043,758 milhões, contra 37,03% da candidata do PT, Marta Suplicy, com 1,201,741 milhão de votos válidos. Até esse horário, 2,64% dos eleitores haviam votado em branco; 5,13% anularam e a abstenção chegava a 17,67%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)