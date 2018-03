Comunidade acusa Marinha de maus tratos após protesto

Segundo a líder dos moradores, Rose Meire dos Santos Silva, as ações de intimidação se tornaram mais frequentes a partir do dia 3. "Já naquele dia, eu e dois dos meus irmãos fomos impedidos de entrar na comunidade por homens fardados, que chamaram reforço da PM". Rose diz ainda que outros moradores têm sido perseguidos. A comunidade, que o Incra reconheceu como quilombola, é alvo de disputas desde os anos 1950 - e o caso está no Tribunal Regional Federal.

Em nota, o Comando do 2.º Distrito Naval afirma que a ocupação da área, que pertence à União, é ilegal: a área "foi desapropriada na década de 1950, mediante justa e prévia indenização" e "documentos levantados evidenciam que as pessoas que ocupam o local não seriam remanescentes de quilombos".