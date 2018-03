Computador é bem durável que mais aumentou nos lares

O porcentual de lares com rádio caiu de 87,9% para 81,4% em uma década. Já a máquina de lavar roupa chegou a 47,2% dos domicílios em 2010, ante 32,9% em 2000. A televisão é o bem durável mais disseminado, presente em 95% dos lares, segundo o último Censo. Dez anos antes, estava em 87,2%. A participação do automóvel para uso particular também cresceu na década, de 32,7% para 39,5%.

De acordo com o Censo, 87,9% dos domicílios brasileiros tinham uma linha de telefone em 2010. Predominou a proporção de domicílios somente com telefone celular. O índice chegou a 57,9% na Região Norte, 57,4% no Centro-Oeste, 56,7% no Nordeste, 50,2% no Sul e 36,9% no Sudeste. Já o porcentual de lares com telefone fixo e celular foi maior no Sudeste: 49,2%. As Regiões Nordeste e Norte apresentaram os maiores índices de domicílios que não tinham telefone, respectivamente 22,7% e 22,2%. / F.W. e L.M.N.