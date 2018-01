Comparação de custos é indevida, argumenta Metrô A Companhia do Metrô afirmou que "tem fornecido todos os esclarecimentos e documentos solicitados pelo Ministério Público, já que se trata da maior interessada em averiguar as denúncias". A estatal disse que "é errada a premissa de comparação dos custos de reforma dos 98 trens modernizados com os custos de aquisição dos 26 trens da Linha 5". "As licitações para a modernização dos trens foram realizadas em 2008 e 2009 e tiveram como referência o custo da compra de 17 novos trens, realizada em julho de 2008. Os trens da Linha 5 foram adquiridos somente em 2011", diz o Metrô.