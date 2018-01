Comissões visitarão ex-centro de tortura O presidente da Comissão Estadual da Verdade do Rio, Wadih Damous, enviou ao comando do 1º Batalhão da Polícia do Exército ofício comunicando que o grupo, a Comissão Nacional da Verdade e organizações de direitos humanos farão uma visita à unidade militar no próximo dia 21. No local funcionou, nos anos 1970, o Destacamento de Operações de Informações do I Exército, um dos principais centros de tortura de presos políticos no regime militar. O objetivo é que, futuramente, seja instituído um centro de memória no local.