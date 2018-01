Comissão vai apurar quem mandou assassinar Paiva

A Comissão Nacional da Verdade vai investigar os nomes de todas as pessoas envolvidas no caso do deputado cassado Rubens Paiva, morto em 1971, no DOI-Codi do antigo 1.º Exército, no Rio. Em resposta ao filho do deputado, escritor Marcelo Rubens Paiva, que, em entrevista ao Estado, disse que não basta conhecer e punir apenas quem bateu e torturou, sendo necessário responsabilizar também quem deu as ordens, assessores da comissão informaram ontem que toda a cadeia de comando será investigada.

A comissão segue o que está dito na lei que a criou, em 2011, segundo os assessores. No artigo que define seus objetivos, consta que cabe a ela esclarecer os fatos da ditadura e também "identificar os autores".

Na terça-feira, em Brasília, durante encontro com Vera Paiva, uma das filhas do deputado, o coordenador da comissão, Claudio Fonteles, disse que a investigação abrange todos os envolvidos. "Foi uma equipe, não foi obra de um só", afirmou.

Em São Paulo, o deputado Adriano Diogo (PT), presidente da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, endossou as reivindicações feitas pelo escritor em sua entrevista. Segundo o deputado, ainda que as comissões em funcionamento no País não tenham poder de punição, elas podem esclarecer os fatos e apontar os envolvidos.

Diogo também enfatizou que, passados 42 anos da morte, o Estado ainda não conseguiu esclarecer completamente os fatos que a envolvem. "O mínimo que se pode dizer é onde morreu, como morreu e onde foi enterrado", afirmou.

O comandante. A retomada do debate sobre o caso Rubens Paiva, no início desta semana, foi provocada por declarações do coordenador da Comissão Nacional, desmontando a versão oficial, divulgada durante a ditadura, de que o deputado teria fugido após ter sido preso por militares. Fonteles apresentou, pela primeira vez, documentos que provam que Paiva esteve no DOI-Codi, onde teria sido torturado até a morte.

Na entrevista publicada ontem pelo Estado, Marcelo afirmou que as circunstâncias da morte do pai já eram conhecidas. Para ele, a novidade está na apresentação de documentos oficiais que, enfim, comprovam uma série de depoimentos.

Lado da corda. Ele também disse: "Será que, como acontece sempre no Brasil, a corda vai estourar no lado da ralé? Quem sobreviveu são oficiaizinhos do Exército. Eles é que vão responder? Só quem bateu é responsável? Quem era o comandante?"

As declarações do escritor repercutiram entre grupos voltados para a defesa de direitos humanos. Para o advogado Aton Fon Filho, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, a preocupação do filho do deputado com a cadeia do comando é correta, mas não deve ser a principal preocupação no momento.

"Até hoje não conseguimos punir nenhum dos envolvidos. O melhor caminho é começar pelos que estavam lá no porão, torturando, arrancando as unhas dos prisioneiros, matando. Foi assim que ocorreu em outros países", afirmou.

Para o advogado, os executores das ordens não podem ser isentados. "Não eram coitadinhos. As ordens eram dadas porque se sabia que havia alguém disposto a cumpri-las."/ COLABOROU LILIAN VENTURINI