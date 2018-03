Comissão se irrita com 'desprezo' e convoca ministros Insatisfeito com o que consideram "desprezo" de ministros do governo Dilma Rousseff, integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado rebelaram-se na manhã de ontem e aprovaram um pedido de convocação dos ministros das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e do Desenvolvimento, Fernando Pimentel.