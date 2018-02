Comissão ouve militar perseguido na ditadura Um depoimento gravado pelo coronel-aviador reformado Rui Moreira Lima - herói da 2.ª Guerra e opositor do golpe de 1964 - abrirá amanhã a primeira audiência pública da Comissão da Verdade sobre militares perseguidos na ditadura. O evento ocorre no Rio, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa. Hoje com 93 anos, Lima teve um filho sequestrado a fim de que se entregasse ao regime. Segundo o Projeto Brasil: Nunca Mais, 6.500 militares foram perseguidos no período.