Comissão local levará fotógrafo do corpo de Herzog ao DOI-Codi A Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo quer ouvir o fotógrafo Silvaldo Leung Vieira e levá-lo ao local em que registrou a imagem do jornalista Vladimir Herzog, já sem vida, há 38 anos. Em outubro de 1975, o então diretor de Jornalismo da TV Cultura foi torturado até a morte por agentes da repressão da ditadura militar, em uma cela do Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), na zona sul de São Paulo.